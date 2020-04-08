大陸設備巨頭華為去年遭到美國商務部列入實體清單，美企被迫暫停與其業務往來，白宮更在上月召開會議，商討修改外國企業進出口美國產品規定。針對此事，華為技術總監Paul Scanlan在一場網路研討會表達遺憾，消息人士透露，封殺華為新制恐對台積電以及美國半導體製造設備廠商帶來衝擊。

根據先前路透報導，美國國安會（NSC）、美國國防部以及商務部等部門上月底針對使用美國晶片製造設備的外國公司，必須先獲得美國政府的許可的議題進行討論，最終達成3項措施共識，但是否實施仍待美國總統川普決定。

華為技術總監Paul Scanlan表示，美國政府試圖減少出口晶片以及其他零組件給華為，這將導致全球供應鏈也受到衝擊。不過，Paul Scanlan強調，華為每年在研發上投資 200 億美元，「這可能就是為什麼我們賺很多錢的原因」。

上月華為公布2019年度財報，迎來了3年最淒慘表現記錄，這與美國政府封殺華為，導致Google暫停提供手機作業系統Android給華為新一代手機使用，導致華為在海外業務受到嚴重衝擊。

美國9個半導體產業相關團體本周一向美國商務部部長羅斯 (Wilbur Ross)致信，警告若美方執意對華為出手，這可能會傷害美國廠商，包括KLA-Tencor、Lam Research以及Applied Materials，還有包括全球晶圓代工龍頭台積電，也會受到華為禁令新規而受到嚴重打擊。

(中時電子報)