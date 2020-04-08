國巨公司(2327)因大陸廠區逐漸復工及客戶訂單強勁，3月合併營收為40.35億元，較上月增加50.4%，為去年1月以來新高，兩家美系外資發布最新報告均給予「建議買進」評等，國巨今天股價以漲停板作收，帶動被動元件個股全面收高。

大陸地區加速復工，在供應鏈生產逐步恢復正常及客戶啟動拉貨下，被動元件廠3月合併營收多擺脫2月谷底，國巨3月合併營收為40.35億元，較2月增加50.4%，並較去年同月增加14.8%，為去年1月以來新高，累計第1季合併營收為100.2億元，較上季增加0.2%，但較去年同期減少12%。

針對東南亞地區封國停產對MLCC產業的影響，美系外資出具最新報告指出，東協國家新冠肺炎疫情對整體生產中斷影響是可以控制的，對於村田來說，菲律賓工廠僅佔其MLCC總產量的5%，且產能利用率一直處於較低水平；對於SEMCO，根據公司SEMCO分析員預估，其菲律賓工廠(佔MLCC產能的40%)，在今年第1季仍以60%到70%產能利用率運作；對於太陽誘電公司而言，其馬來西亞工廠(MLCC總產能的20%)產能利用率低於50%，總體而言，根據我們的估計，東協各國的MLCC產能僅佔整個行業產能的11%，預計不會出現任何重大供應中斷。

國巨3月合併營收表現不俗，獲兩家美系外資看好，同步給予「建議買進」評等，目標價分別為545元495元，國巨今天股價漲停作收，華新科、奇力新、大毅(2478)及勤凱(4760)等亦連袂漲停。

(時報資訊)