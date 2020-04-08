螺絲大廠世豐(2065)2020年3月營收1.83億元，繳出歷年同期新高成績，並較去年同期成長約27%，受惠訂單出貨動能強勁，不畏第一季工作天數較少、以及台幣升值等因素干擾，首季合併營收4.8億元，亦創歷年同期新高記錄，較去年同期成長約25%。

世豐表示，受惠美洲、紐澳等地區主要客戶備貨力道強勁，憑藉公司擁有研發設計、量產製造、高良率產品品質及相關產品認證等競爭優勢，近年既有客戶訂單穩健增長，且積極拓展歐洲、亞洲等地區接單，除帶動3月美洲、紐澳等地區銷售較去年同期成長35%、9%，整體出貨動能隨著在手訂單規模擴大同步升溫，並在提升自動化量產效益下，挹注3月、首季營收表現創歷年同期新高。

展望2020年第二季，世豐維持審慎樂觀看法。公司持續留意全球新冠肺炎疫情發展，除了與外銷主要客戶密切聯繫並掌握出貨訂單狀況，且主要客戶整體庫存保持健康水位，擔憂疫情影響供貨而持續有備貨需求，目前訂單能見度保持2-3個月之水準。此外，觀察各國為提振經濟表現，加大量化寬鬆政策、基礎建設投資等力度，亦有助於創造良好業務環境。

世豐指出，旗下螺絲產品廣泛應用於木造房屋、鐵皮屋頂、木棧道、居家DIY室內裝修等領域，去年成功推廣8吋~10吋之長螺絲產品，以美國地區木造房屋應用為例，使用長螺絲產品更能達到強化建築結構堅固效益，帶動今年第一季長呎吋螺絲產品比重較去年同期的21%攀升至30%。

全球對於建築結構堅固抗震、運用防潮材質及綠建築需求趨勢明確，且世豐為國內最大烤漆、噴頭表面塗裝螺絲廠之利基，尤其在鹽霧、酸雨對金屬材料的腐蝕性表現上，產品鹽霧測試最高可達3000小時、酸雨試驗達30循環(CYCLE)，並掌握與客戶共同進行產品研發之關鍵技術及擁有各國相關產品認證，因此成為品牌商、建築裝修通路客戶之重要供應合作夥伴。

(時報資訊)