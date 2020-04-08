台中市府為防範新冠肺炎疫情，在「台中州廳」辦公大樓的外面廣場搭帳篷，供民眾洽公，但一堆民眾擠在帳篷內，也卻沒有設置安全距離的等待區，讓洽公民眾非常擔心，一堆人擠在一起，甚至有的人沒戴口罩，加上近來下雨、也有小黑蚊叮咬，民眾向市議員林祈烽反映，期望不要讓帳篷辦公成為防疫破口。

市民反映，市府在州廳外設立洽公處，一開始覺得不錯，但洽公等待時間久了，發現一堆人都擠在狹小的帳篷內，雖然戶外通風良好，但無法保持安全的距離，如此是不是有防疫風險？

也有民眾說，帳篷裡常常人擠人，有時也看到有人不戴口罩，看了很心驚，而前兩天遇到下雨也得要找地方避雨，還有公務員私下抱怨，在外面辦公雖然較安全，有時還要抱著資料跑進跑出，行政效率不好，希望洽公民眾能多體諒，他們也很無奈。

市議員林祈烽質疑，近來天氣不穩定，如果下雨，排隊民眾會淋雨，若出大太陽，市民和公務員要忍受高溫，市府應另找適合場地，不要讓帳篷辦公成為防疫破口，建議可以建置排隊等待區並強制戴口罩，讓民眾能安全進入帳篷洽公。

對此，都發局回應，戶外洽公空氣較流通，可避免民眾至室內走動，洽公現場更藉由發號碼牌方式，管制容留人數，將持續宣導民眾配合；另小黑蚊的問題，都發局已洽請環保局加強環境清潔，除每日上午辦公前現場消毒外，清潔大隊更將於11日上午進行州廳戶外區域全面消毒作業，會持續收集市民意見，大家一起為防疫努力。

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(中時電子報)