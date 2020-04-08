來台奉獻超過一甲子的神父呂若瑟，眼見家鄉義大利受到新冠肺炎疫情衝擊，公開發出求救信，希望國人能援助義大利，結果短短不到7日，累計捐款金額高達1.5億元。一名宜蘭在地網友就表示，呂若瑟、呂道南、范鳳龍、馬仁光等醫生及神父真的猛，完全值得用「犧牲奉獻」4字形容。

宜蘭網友娓娓道來，1952年靈醫會成員先後來台，其中義大利籍的馬仁光在澎湖開了診所（即澎湖惠民醫院前身），而范鳳龍、呂道南則到了宜蘭開聖母醫院，「當時的蘭陽平原跟荒野沒兩樣，別說開刀房環境了，聽阿公講就連夾子鑷子也沒幾枝，但范鳳龍還是成功的幫人開了刀，做了全宜蘭首例的開胃手術。」

何姓老婦將賣菜所賺的800元捐給羅東聖母醫院，希望能幫助義大利抗疫。（圖／本報資料照片）

之後大家終於想辦法湊了錢，蓋了間能用的手術房，因此來動刀的人變多了；不過人一多就面臨到一個問題，就是血不夠，畢竟開刀總是需要輸血。網友說，「沒有錯，緊急或病人沒錢生出血來時，他（范鳳龍）會抽自己的血來用。幾乎是24小時為人服務，直接睡在手術房外的樣子。」

網友緊接著說，再來是馬仁光，到羅東幫忙看內科，常常周日休診時，從羅東平地騎腳踏車到大同鄉山上（騎腳踏車至少40分鐘以上）幫原住民看義診，如果你手邊沒錢就算了，下次也不會跟你收。

而談起呂若瑟、呂道南，網友透露，1970年代呂道南再度回到宜蘭，還順手帶了幾個保險箱；回顧一下，以前2006年以前雪隧還沒通的時候，走北宜去一趟台北至少花2.5小時，更別提40年前的交通，說不定要更久，「宜蘭沒保溫箱的話，你告訴我哪個剛生出來的小孩能撐兩個半小時去台北？」

呂若瑟和呂道南之後創立了血液透析基金會，網友說，「就是洗腎便宜一點還是免錢的啦，聖嘉民也是他們蓋的啦，總之就是花掉他們大把大把的歲月來服務殘障人士以及當時窮苦的宜蘭人。」

網友心疼表示，現在想想，好像沒什麼大不了的，只要學個外語、到當地住個5、60年，剛來的前幾年忍受文化差異水土不服、每周日騎腳踏車繞宜蘭一圈看病、有事沒事扎自己放血給病人喝、幫忙蓋一些醫院及洗腎基金會等，這樣就可以被宜蘭人記住一輩子了，其實滿簡單的，「X，那些在噓為什麼要捐錢的，你自己來試試看啊。」

呂若瑟神父來台奉獻超過一甲子。（圖／羅東聖母醫院-把愛傳下去 臉書）

網友強調，並沒有鼓勵大家自殘或超時工作，但對當時物資缺乏的宜蘭而言，這些人真的很值得敬佩，其實聖母醫院草創時期還有潘志仁以及許多修士／修女／醫生／外國人／本國人都貢獻很多；最後他也提及，靈醫會成員多少是有點薪水的，不過薪水主要用途是幫沒錢買藥吃的人買藥，次要用途才是填飽肚子，沒有第三用途了，因為沒有錢了。

貼文一出，立刻在PTT上掀起討論，許多網友紛紛留言「聽你講完我也想捐了」、「神父快開帳號，我要捐款」、「感謝他們做很多台灣人自己都不願意做得事情，很偉大」、「加那麼多洋蔥可以增加免疫力嗎」、「宜蘭人應該很多都給他們看過病」。

靈醫會的聖願除了天主教固有的「神貧、貞潔、服務」外，還加上「服務病人」，期許會士們為病人和窮苦的人服務為使命。聖母院公關部主任俞芳苓就向《中央社》提及，即使弱勢病患付不出醫藥費，神父們也要求不准積極追討，收不回就變呆帳，醫院現在每年都有上百萬元呆帳，仍不改照顧弱勢初衷。

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(中時電子報)