又一名人因新冠肺炎殞落，美國民謠歌手約翰普萊（John Prine）今年1月才獲葛萊美音樂獎終身成就獎肯定，上月底驚傳感染新冠肺炎送醫治療、病況危急，7日傳出不幸病逝的消息，享壽73歲。他的妻子，同時也是他的經紀人費歐娜（Fiona Whelan Prine）證實死訊，表示約翰普萊因新冠肺炎併發症病逝。

約翰普萊入行近50年，是當代最有影響力的民謠歌手之一，入行以來共有15張專輯入選美國告示牌200大暢銷榜，生前最後一張專輯是2018年推出的《The Tree of Forgiveness》，他曾3度獲葛萊美音樂獎，今年再添一獎，獲終身成就獎。就連樂壇巨星傳奇歌手巴布狄倫（Bob Dylan）都是他的粉絲，在2009年受訪時對他讚譽有加。

約翰普萊過去2度戰勝癌症，2013年他罹患肺癌，切除部份肺部，自此其聲音有所改變，但他仍繼續歌唱事業，原定於今年暑假展開巡回演出。據外媒報導指出，他上月26日送醫治療確診，28日插管治療、病況危急，妻子雖然也染疫，但是2天後即康復，她表示普萊目前狀況穩定但沒有改善，上周五更發文表示普萊已經進加護病房8天了，仍需要呼吸器協助呼吸，無奈仍不敵病魔逝世。

(中時 )