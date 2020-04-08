北市副市長黃珊珊（右一）頒發感謝狀給寬庭美學董事長陳靜寬（左一）。（北市教育局提供／游念育台北傳真）

台北市教育局為鼓勵學校實踐108課綱「素養」導向教學精神，引導學生結合時事學習，因應新冠肺炎疫情及口罩實名制施行，教育局與寬庭美學進行國中家政課程產學合作，寬庭美學更捐贈6.5萬片布料，提供給北市共89所國中結合家政課程，鼓勵學生自製口罩布套。

新冠肺炎疫情讓口罩供不應求，學生開始發揮創意製作口罩布套，延長口罩的壽命，藉此寬庭美學提供北市國中學生家政手做布料，並附上線上教學視頻，讓學校能結合家政課製作DIY防疫口罩，更方便老師教學使用，北市副市長黃珊珊也特別頒發感謝狀給寬庭美學，積極投入教育資源。

記者會現場特別邀請國中家政活動學藝競賽前3名的學校，分別為瑠公國中、東湖國中、成淵高中（國中部）以及中山國中拼布社團，展示各校學生創意作品，其中，中山國中還將縫製完成的口罩套發送給社區需要的人，為防疫盡份心力。

黃珊珊指出，疫情期間孩子除學習如何防疫，還要學會照顧別人，口罩有限許多民眾都開始做口罩套，最重要的也是布料來源，這樣拋磚引玉能讓孩子學會因應這個時代、創造價值。

寬庭美學董事長陳靜寬說，看見孩子能運用創意製作口罩套給家人，是很棒的事情，心意是無價的，眼下這些看起來很微小，但卻非常重要。

(中時 )