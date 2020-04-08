口罩實名制2.0自3月12日開始起跑，提供網路預購的方式，便利因為上班等因素，無法排隊購買口罩的民眾。今(8)日是第四輪口罩網購起跑日，是提供給第三輪(4/1)未預購、或預購後未完成繳費手續者使用。口罩實名制 2.0 第四輪還加入兩大新便民措施，也就是擴大了領取口罩的地點；再加上四大超商 App 都已跟進，納入領取口罩功能，可說是在環保上更進一步！

口罩實名制 2.0 第四輪起跑

4 月 8 日是口罩實名制 2.0 第四輪起跑的時間，要留意的是，仍舊只能購買成人口罩。與第三輪一樣，適用 14 天可買 9 片口罩的規定，相關時程如下：

(1)預購：4 月 8 日上午 8 點到 10 日晚上 8 點

(2)繳費：4 月 11 日上午 8 點到 13 日晚上 8 點

(3)領取口罩： 4 月 16 日到 4 月 29 日

第四輪起口罩領取地點新增美聯社、全聯福利中心

根據衛生福利部公布的資訊，口罩實名制 2.0 也就是網購口罩、繳費後除了可在四大超商(7-ELEVEN、全家便利商店、萊爾府、OK超商)領取，也新增美廉社、全聯福利中心的門市，更為便民。

四大超商 App 全面跟進口罩實名制 2.0，可透過 App 取得領取口罩的條碼。圖為口罩實名制 2.0 網購口罩所列印的小白單。(黃慧雯攝)

四大超商App進化 皆可領取口罩免印小白單

在口罩實名制 2.0 起跑(3/12)之際，萊爾富率先在 App 中納入可領取口罩的功能，而OK超商也在第二輪開放領取口罩之前，跟進這項功能。今(8)日全家便利超商以及 7-ELEVEN 紛紛宣布，在自家 App 推出口罩領取功能。換句話說，除了透過四大超商店內的 Kiosk 多功能服務機台列印領取口罩的小白單外，現在四大超商的 App 也都擁有一樣的功能，可更環保的領取口罩。

據了解，7-ELEVEN 旗下的三款行動 App，也就是7-ELEVEN OPEN POINT 以及 ibon App，都加入了領取口罩的功能，透過當中的「線上口罩取貨專區」，將會導引至ibon LINE官方帳號「口罩取貨專區」，輸入必要資訊之後即可取得口罩領取的條碼。而全家則是在全家App、My Famiport App兩款應用程式中加入「口罩領取專區」，輸入必要資訊後，就可取得領取條碼。在口罩實名制 2.0 第四輪開放領取（4/9～4/22）後，即可透過四大超商 App 來取得領取條碼。

政務委員唐鳳測試超商「取口罩兼續訂」功能

透過超商 Koisk 事務機可以續訂下一輪口罩

口罩實名制 2.0 第四輪除了領取地點新增美廉社、全聯福利中心，還加入了「領口罩可續訂下一輪」的服務。若是透過四大超商的 Koisk 多功能事務機列印領取口罩的小白單之後，還可以直接插入健保卡，直接預購 14 天之後的下一次購買資格。政務委員唐鳳日前也親自體驗的相關功能，他接著指出透過超商 Kiosk 事務機續訂口罩的服務，，為了保護個資、機制形同現行的健保卡查詢地方稅功能，只能驗證身分證號與卡片是否有效，並沒有開啟其他存取權限，民眾使用上可安心。

(中時電子報)