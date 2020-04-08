香港小姐選拔舉辦47年，今年卻因疫情影響，首度破天荒停辦，其實這個年度盛事，過去出產不少美女，經典話題也不少，其中，邱淑貞被指整容退選、鍾楚紅連前三名都沒進、羅佩芝被褫奪冠軍資格，都堪稱經典。

邱淑貞當年被其他佳麗陷害，指控她整容，最後她不堪壓力退選，反攻影壇成性感女神，鍾楚紅則是連前三名都沒進，最後投身影壇走紅，甜美或風情萬種角色都能駕馭，更有「香港瑪麗蓮夢露」稱號，而張曼玉奪下亞軍和最上鏡小姐，進軍影壇創下香港金像獎5度封后紀錄，之後憑《阮玲玉》、《錯的多美麗》分別獲封柏林影后及康城影后，堪稱最強港姐。

麥方喬、郭藹明、羅佩芝。(圖／翻攝自東網)

另外，本來奪冠的羅佩芝，因為虛報年齡，最後被褫奪資格，由亞軍勞錦嫦頂替，郭藹明當年以高學歷、高顏值參選，雖因失守「露毛」，但無損好狀態，最後仍奪冠，而麥方喬（前名麥家琪）本來是當年熱門人選，卻連前五名都沒進，決賽隔天卻流出裸照轟動全港，她承認15歲時被攝影師誘拍，她的父親更向高院申請禁令，阻止裸照再被刊登。

(中時電子報)