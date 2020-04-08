新北市全民撕小廣告活動開跑，今年活動除撕小廣告可兌換獎品，累計重量前三名還可分別獲得1萬、8000及5000元禮券，且民眾每撕除2公斤小廣告都可兌換1張摸彩券參加抽獎，頭獎同樣獎1萬元禮券；這次環保局也邀請民眾擔任小小偵探，在撕除廣告前，先拍下廣告張貼地點、聯絡資料上傳，供環保局移送裁罰，還能再獲一張摸彩券。活動即日起到年底為止，邀請全民一起撕。，

去年撕小廣告達人第一名是永和陳先生，撕除廣告物超過1444公斤，陳先生表示，小廣告多集中在捷運站及學校周邊，平時黃昏或晚上時間會邀集親友一同撕除小廣告，絕對收穫滿滿。

而連續多年獲獎的汐止區北峰里長陳南海，撕小廣告獲得的奬勵金都會用來買米分送里內低收入戶。

環保局說明，新北市自2011年推動全民撕小廣告活動後，累計至去年已撕除1萬5087公斤違規廣告物，相當181萬張A4廣告紙張。

今年活動加碼鼓勵民眾協助拍照採證，只要拍攝所拆除的小廣告正面、背面特寫及張貼處周遭環境照片並紀錄時間地點，由民眾或交由清潔隊至本活動網站(https://reurl.cc/pdmXQ4)上傳後，就可以獲得摸彩券。

環保局後續將可依民眾上傳資料進一步查處，除增加辦理停話作業行政效率外，亦將移案予地政局進一步依不動產經紀業管理條例查處裁罰，可處6萬至30萬元罰鍰，至今總計移案超過100件。

(中時 )