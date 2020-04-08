中央流行疫情指揮中心8日召開記者會，副指揮官陳宗彥表示，正在與經濟部、交通部、內政部討論關於旅遊熱點、室內餐旅等管制點，未來針對夜市商圈、購物中心、國家公園、主題樂園、風景區、甚至是寺廟，都會進行人流控管，預計以容留量的5成至6成為標準，近期就會公布相關指引。

交通部今上午表示，昨晚與指揮中心開會，將訂出觀光風景區公共場域及旅宿業高住宿率人流出入管制參考說明，例如風景區門票、或是停車場車位只會開放一半。

陳宗彥指出，昨晚與內政部營建署、農委會、經濟部等部會討論，由於經濟部所轄的包括夜市與市場商圈、購物中心，交通部所轄包括遊樂場所、主題樂園、風景區，內政部所轄則包括國家公園、寺廟等。他說，目前都會將這些區域進行流量管制，會以總量控管的概念來處理。

陳宗彥舉例，以夜市、市場來說，經濟部初步與地方政府開會討論，針對夜市、市場會拉寬通道、進行流量管制，針對購物中心的美食街部分則是需要用隔板、或是減少座位數等。

至於主題樂園、風景區、國家公園，陳宗彥解釋，因為這些區域的面積大小不盡相同，會以周邊停車場的數量來做控管流量的處理，原則上是以50％至60％的流量控管為主，「可能會在總體停車場已經達到25％時，提出警訊、提醒用路人或是前往該地點的民眾改道。

(工商 )