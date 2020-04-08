「口罩實名制2.0」第四輪口罩預購今（8）天開跑，超市美廉社宣布，全台728間門市正式加入取口罩服務行列，民眾只要在4/8早上8點起至4/10晚上8點使用eMask口罩預購系統登記預購，並於4/11早上8點至4/13日晚上8點期間完成付款，即可在4/16～4/29期間到美廉社門市領取9片成人口罩。

針對口罩取貨流程，美廉社表示，民眾只要報身分證後四碼、並提供取貨序號讓門市人員核對，確認後即可完成領取口罩程序；美廉社也提醒消費者，記得當面清點口罩數量、確認是否有瑕疵，若數量有誤或有瑕疵，可以當下更換。

美廉社指出，為方便更多民眾可領取口罩，且達到有效分流人潮，美廉社從3月中就開始爭取加入「口罩實名制2.0」的領取行列，並馬不停蹄進行系統串接測試，希望能在防疫時期盡一份心力！

為吸引顧客上門，美廉社也推出取口罩優惠，4/16～4/20到門市領取口罩的民眾，即可直接享有原先消費滿百元才有的「加價購」優惠，包括日本味覺糖葡萄Q糖、日本味覺糖白葡萄Q糖，市價一包59元，加價購39元；可口可樂600ml市價29元，加價購2瓶35元；水晶肥皂4入市價120元，加價購一組75元，數量有限、售完為止。

另外，4/22～4/29到門市領取口罩，還有SNICKERS士力架花生巧克力市價一條35元，加價購2條39元；VV英式紅茶、日式無糖緣茶、日式無糖烏龍茶市價一瓶50元，加價購25元；妙潔PE保鮮膜市價一支69元，加價購39元，數量有限、售完為止。以上優惠凡是選擇到美廉社取口罩的民眾，皆可在當下直接以優惠價格購買，沒有消費滿百元的門檻。

(工商 )