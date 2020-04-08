網路節目《漂亮小姐姐》主持人「微笑丹尼」日前接獲消息，年收入破百萬的直播主「黃小紜」長相酷似電影《返校》的女主角王淨，她的粉絲還曾一度懷疑是王淨本人來開直播。主持人丹尼一見到小姐姐本人，也是瞪大雙眼直呼：｢哇賽！也太像王淨了吧！｣

黃小紜大方分享自己平均月收8萬元，主要收入來源靠直播，但是因為擔心這幾年產業更新、怕被取代，於是又接了廣告戲劇來增加她每個月的收入，才讓她得以到達年收破百的門檻。她坦言一開始做直播時，前三個月的收入僅有9千元，她花了將近2年的時間努力，才讓自己成了年收百萬的超級直播主。

黃小紜花2年達到年薪百萬的成績。（圖／風雅國際娛樂提供）

但賺的多付出的代價也多，她最誇張的時候，曾一路從晚上8點播到凌晨4、5點，粉絲睡醒驚嚇跟她說：「我都睡了一覺，妳怎麼還沒下播？」看似年薪百萬的風光面背後，其實也有不為人知的困擾，她爆料曾有粉絲出價30萬約她一起搭郵輪，但黃小紜都直接回避。

微笑丹尼翻開黃小紜的國小畢業紀念冊照，發現兒時的她臉頰圓滾滾，問她是如何瘦下來的，她表示自己討厭運動，單純靠不吃的方法，工作忙的時候甚至就買一杯飲料果腹，讓丹尼忍不住說：｢原來達到百萬年薪是需要這麼多的代價。｣

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(中時電子報)