嘉南瑠公國際農業旱作灌溉試驗教育中心占地3.73公頃，預計明年7月完工。

歷經2年選址，1年多的工程設計及4次招標，嘉南瑠公國際農業旱作灌溉試驗教育中心新建工程8日於台南大內區舉行開工動土典禮，此工程預算高達1億3000萬元，預計明年7月完工，除可作為旱作灌溉技術研發、教育、觀摩基地外，亦可培訓全國旱作灌溉專業技術人才。

瑠公農田水利會於2017年8月購置台南市大內區二重溪段約3.73公頃土地，作為大面積農作物灌溉試驗研究計畫之試驗場地，結合嘉南農田水利會數十年來旱作灌溉試驗成效和經驗，兩水利會於2017年12月簽訂旱作灌溉試驗用地共同合作經營管理契約，由瑠公農田水利會籌措工程經費、嘉南農田水利會執行後續工程並代為管理。

瑠公農田水利會會長林濟民表示，整體新建工程分為試驗場及教育訓練中心兩部分，試驗場採生態工程設計，教育中心設置大、小型會議室、教室與多間供宿的學員宿舍，另配有辦公室、節水灌溉靜態展室等，以取得銀級綠建築標章為目標，中心地點鄰近84號快速道路，交通非常方便。

嘉南農田水利會會長楊明風表示，試驗場區除可作為旱作灌溉技術研發、教育、觀摩基地外，亦可培訓全國旱作灌溉專業技術人才，大幅提升旱作灌溉技術水準，降低農業生產成本，提高農產品品質及競爭力。

與會的台南市長黃偉哲表示，適逢嘉南大圳烏山頭水庫動工的百周年，旱作灌溉試驗教育中心的成立，對知識與經驗的傳遞教育深具意義。面臨極端氣候造成的災害頻仍，旱澇的界線愈趨模糊，相信試驗場暨教育中心的成立，將協助農民與相關的從業人員傳承灌溉技術，嘉惠全國農民與讓台灣的農業能更有競爭力。

(中時 )