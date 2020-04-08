國民黨主席江啟臣主張黨中央租約到期後可搬遷到其他地方，近期黨務高層指示行管會在今年底前提出空間改造計畫，推估若在年底前搬遷，可向「房東」中投公司爭取退還一年近4650萬元。江啟臣今天下午在中常會發表談話時說，將正式啟動「國民黨空間重設計」計畫，3個月內擬定可行的實施方案，達到「提高運作效能」、「降低營運成本」兩大目標。

江啟臣說，大家現在所身在的八德大樓，從民國95年自中山南路舊址搬遷此使用至今。在這棟大樓，不但一起見證了國民黨從在野重返執政的榮耀，也經歷了從執政到敗選的辛酸感慨。這一段的記憶會一直留在我們心中，但更重要的是我們如何一起將這段興衰記憶，轉化成奮起的動力。

江啟臣表示，經過幾次組織規模調整，在中央黨部辦公的人數已經精簡許多；在野黨需要迅速應變的作戰能力，現有的空間也不大符合我們的需求；在國家法令的規範下，我們能用於運營空間的預算也更有限。

江啟臣指出，種種考量下，我們將正式啟動「國民黨空間重設計」的計畫。過去兩週的中央工作會議，已請秘書長以及黨務相關主管，針對需要的空間展開盤點評估，積極規劃。接下來將加快腳步，3個月內擬定可行的實施方案，打造符合國民黨現階段營運需求的空間。希望以組織扁平化需求為前提，重新規劃或是尋覓合適的空間，達到「提高運作效能」、「降低營運成本」兩大目標。

(中時 )