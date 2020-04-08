三星顯示器（SDC）日前發布公開信表示，將在2020年底退出LCD電視面板生產，轉攻量子點、OLED等新一代顯示技術，TrendForce光電研究(WitsView)評估，韓系廠商大尺寸液晶面板產能面積市占率在2020年將急速收斂後，預計市占率將從2019年的28.4％下滑至20.2％，預估2021年在大陸面板廠產能將持續開出，且三星顯示器液晶面板產能全線關閉下，預計韓系面板廠產能面積市占率將跌破10％。

TrendForce分析師王靖怡表示，三星顯示器計畫今年第4季關閉全部的LCD產線，樂金顯示計畫在第4季關閉7.5代線，這將使得2020年7.5代線產能面積年減19.7％，2021年減幅甚至擴大至42.2％，將僅剩友達及群創兩家供應商。

三星顯示器的7.5代線電視產品主要生產75吋及82吋，客戶為提前因應將82吋需求轉往供應較充足的85吋，由友達及華星光電接單；LGD的7.5代線主要生產43吋IPS電視面板，產線關閉後訂單將由京東方及惠科的綿陽廠分食。

三星顯示器關閉8.5代線產能，將使2020年8.x代線產能面積年減3.2％，2021年進一步減少6.3％，減幅相對7.5代線來得和緩，主要是因8.x代線將陸續有惠科的新增產能加入。

韓廠大幅收斂大尺寸液晶面板產線的情況下，雖然其他面板廠持續有新產能開出，但仍使得2020年及2021年將無法延續2018年及2019年整體產能面積大幅成長的態勢，預計2020年將與2019年持平，2021年較2020年衰退0.9％。

(時報資訊)