國民黨主席江啟臣下午主持中常會。（趙婉淳攝）

行政院拍板紓困2.0，整體規模達1兆500億元，國民黨主席江啟臣今天下午在中常會上表示，政府加強紓困力道，國民黨樂觀其成，但振興券與酷碰券規模小且限制過多，不足應付疫情變局，馬政府時期，蔡英文總統也曾批評「消費券行政成本過高，呼籲直接發放現金」。

國民黨主席江啟臣說，黨務改革工作刻不容緩，疫情紓困更是如此。行政院在上週四日召開臨時院會，拍板通過第2階段紓困方案，總計規模達1兆500億元。政府加強紓困力道，國民黨樂觀其成。

話鋒一轉，江啟臣說，然而，統計到3月底為止，放無薪假人數飆升到7916人，勞動部長許銘春更公開表示到今年第四季，無薪假人數可能會突破2萬人，但政府所提出的各種紓困方案，都訂有相當門檻且需要經過申請核可後才能獲得補助，政府為了紓困將預算「移緩濟急」，但結果卻都是「緩不濟急」。

江啟臣透露上任以來，實地走訪各地議會與基層，發現「給口罩、發現金」已經成為人民最簡單直接心聲。但是，行政院所提出的「振興券」、「酷碰券」，不但規模過小，而且使用上限制過多，效益都不足以應付疫情變局。

江啟臣說，國民黨也透過黨團，具體建議政府發放現金，達到「安家安心」、「照顧弱勢」、「刺激消費」、「直接有效」等四項目標。面對本次疫情全球大流行，已經有包含美國、新加坡及日本等國家，已發放現金方式給民眾，直接救急。

江啟臣表示，回顧金融海嘯時期，馬英九政府提出發放消費券應對，「當時的蔡英文黨主席也曾批評消費券行政成本過高，呼籲直接發放現金」，顯見發放現金應該是行政院紓困救急的可行選項，期盼執政黨審酌民情，重新思考。

江啟臣說，此外，紓困需要考量地區產業特性，國民黨更主張，「艱困企業協助」、「紓困觀光產業」、「紓困農戶、農團、農企及其他相關企業等」三項合計約582億預算，應該比照統籌分配税款提供14％， 就是81.5億以上，由地方政府自行另立紓困辦法，由地方政府自行調配，讓產業紓困更加精準到位。

江啟臣指出，疫情蔓延下，為逝者祈禱，為醫療防疫人員打氣，也要為受疫影響的國人同胞們送暖。新冠肺炎疫情仍未有盡頭，防疫工作越是完備，對於民生經濟衝擊可能就更劇烈。為政者更應「哀民生之多艱」，完備紓困工作，協助因受疫情衝擊的國人，可以暫無後顧之憂，安心防疫。才能齊心協力，共度疫情，期待振興。

(中時 )