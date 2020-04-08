監察院8日對勞動部提出糾正案，監委王美玉、王幼玲指出，外籍漁工是勞保強制納保對象，但只有5000人參加勞保，投保率才51.07％，違反勞保條例規定，也抵觸經濟社會文化權利公約第9條，勞動部未積極主動處理，影響外籍漁工權益，顯有疏失，並點名勞動部、漁業署及宜蘭縣政府，應改善境內外籍漁工的工作與生活環境。

(中時 )