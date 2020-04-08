外籍漁工半數沒勞保 監院糾正勞動部 15:282020/04/08 中時 黃世麒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 監委王幼玲點名勞動部、漁業署及宜蘭縣政府，應改善境內外籍漁工的工作與生活環境。（黃世麒攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 監察院8日對勞動部提出糾正案，監委王美玉、王幼玲指出，外籍漁工是勞保強制納保對象，但只有5000人參加勞保，投保率才51.07％，違反勞保條例規定，也抵觸經濟社會文化權利公約第9條，勞動部未積極主動處理，影響外籍漁工權益，顯有疏失，並點名勞動部、漁業署及宜蘭縣政府，應改善境內外籍漁工的工作與生活環境。 (中時 ) #勞保 #勞動部 #外籍 #漁工 #影響 也許您會感興趣 推薦閱讀 許銘春：無薪假人數估破萬 將祭安心即時上工計畫 04:102020/04/07 財經要聞 勞工從事2份以上工作 勞保局：勞保一個都不能少 15:212020/04/07 財經 避免成防疫破口 屏縣環保局外語宣導別丟口罩 18:132020/04/07 生活 勞工薪資補貼 勞動部：4大行業優先 17:302020/04/07 政治 勞動部：五一勞動節不取消放假或許延後 18:022020/04/07 政治 不只自營作業者 小吃店等微型企業勞工也可望領3萬元 18:162020/04/07 生活 勞動部2計畫 提供13萬工作機會 21:152020/04/07 政治 為防疫不營業 瑞士失業率恐飆升 21:212020/04/07 財經 企業雇新鮮人 每月補助12K 04:102020/04/08 財經焦點 無薪假家數、人數續升 雙北成重災區 11:152020/04/08 財經 政治熱門新聞 酸中央無法1天1口罩 柯文哲：是我就要負政治責任 - 政治 柯文哲為啥失民心？網12字點出殘酷事實 - 政治 影／韓國瑜聲請停止執行罷免投票 5大理由曝光 - 政治 菊系高閔琳9字怒轟「反罷韓」韓粉終於反擊！ - 政治 為何高雄人堅決要罷韓？網分析2主因嘆：這句話.... - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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