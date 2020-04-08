新冠肺炎疫情衝擊觀光旅宿，交通部長林佳龍8日到苗栗與中華民國旅館商業同業公會座談，針對旅館公會提出紓困政策7大訴求，林佳龍回應將納入參考並勉勵業者化危機為轉機，留住人才，針對防疫、紓困到振興都一併規畫。

中華民國旅館商業同業公會全國聯合會8日在三義鄉西湖渡假村與林佳龍進行聯合座談。旅館公會提出旅宿業補助由20萬提升至50萬，再以房間數的級距增加補助金額，並補助員工比例投保金額4成提高至6成、金額從2萬提高到3萬元並補助至疫情結束，另有加強金融紓困政策力度、減免房屋稅及地價稅、徵調防疫旅館、取締非法日租套房，以及防疫資訊需發布警報時，不應明確指定景區，造成民眾恐慌、旅客退房等共7大訴求。

中華民國旅館商業同業公會全國聯合會理事長張榮南也表示，政府應研擬相關防疫配套措施，以免傷害許多無辜店家與百姓，或傷害人民對政府的信任，希望政府能參考研擬並做妥善處理。

林佳龍表示，旅宿業與員工投保補助提高會進行研議，盼透過計畫可讓旅宿業與其他產業鏈約30萬人受惠，針對金融紓困政策力度，則協調銀行協助業者貸款，也可找觀光局個案處理，並鼓勵地方政府協助減免房屋稅與地價稅補助。

林佳龍說明，疫情發展不斷變化，目前已有5000多間防疫旅館，仍有剩餘空間，未來會視疫情變化與需求，建議可透過公會協調，但不希望疫情嚴重到需要徵用的地步，而取締非法日租套房以及不指定特定景區發布警報，會採納意見檢討。

(中時 )