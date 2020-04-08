KPMG安侯建業會計師事務所稅務投資部執行副總林棠妮建議，台商需留意在經濟實質規範下，境外公司需要進行當地申報遵循的期限，並考慮各地稅務申報時程與經濟實質規範的申報期限各有差異，加上最近新冠肺炎在全球造成的廣泛影響，需要仔細盤點各項申報的具體時程。

林棠妮表示，因應歐盟要求，大部分低稅負國家均已陸續實施經濟實質規範。除非企業願意定期耗費龐大法令遵循成本以達到這些國家法令要求的經濟實質水平，否則對大部分台商而言，應已陸續將這些境外公司局限為「純控股公司」，不再以這些境外公司取得收入。

KPMG安侯建業會計師事務所稅務投資部協理任之恒表示，由於經濟實質規範自頒布到於去年年中實施僅有六個月的過渡期，故此對於期限較長的合同如貸款或租賃，受限於交易對方的調整意願或各種營運因素，未必能夠在法定限期前順利調整合同主體。最後，只能維持由境外公司取得相關收入，但就需要主張境外公司屬於其他國家的稅務居民，並將業務、管理等環節移到該國並繳稅，提供繳稅證明才能符合經濟實質規範。

以常見的百慕達、BVI及開曼群島三地為例，百慕達的首個申報期限最早，為今年的6月30日；BVI及開曼群島的首個申報期限則分別為本年的12月29日及31日。

(工商 )