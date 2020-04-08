元太（8069）8日公佈2020年3月營收報告。2020年3月合併營收為12.77億元，較上月大幅增加90.9％，較去年同期增加6.3％，創下3年來同期高點。累計今年第一季合併營收約29.22億元，相比去年同期略減1.1％。

元太表示，2020年初新冠疫情造成產業劇烈衝擊，影響許多位於中國之製造廠及供應商因停工而使生產及出貨停滯，所幸元太位於大陸揚州之模組廠於2月10日即順利展開復工，產能於3月底已恢復至8到9成，供應鏈也逐漸正常供貨，確保模組產品出貨漸趨正常。

同時，台灣廠區所生產的電子紙薄膜材料正常出貨無虞。3月營收成長除了營運恢復動能之外，亦受惠於電子紙薄膜銷售所帶動的業務成長。

元太表示，綜觀元太之營收組合，在既有模組的業務之外，也持續精進電子紙薄膜及電子紙保護膜等材料之開發及業務推展，不僅擴大生態圈下游模組生產伙伴之經營，並加大下游產品之多樣化，推動毛利率較高的材料業務持續成長，有助於整體獲利提升。

(工商 )