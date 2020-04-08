坤達、張允曦(小8)近日上《趣你的娛樂》宣傳新戲《姊妹們追吧》，黃鴻升和坤達私下擁有好交情，連黃鴻升介紹坤達出場都直呼「達達」，讓坤達笑說：「聽他這樣叫我好怪喔！」在節目招牌單元「網友來開槍」，坤達被問如果要從歐弟哥、黃鴻升、修杰楷之中選一位共度餘生，他轉頭看看黃鴻升說：「其實我會選修杰楷，因為他最有求生的能力，他會煮飯又愛乾淨。」意外回答讓黃鴻升走心眼眶微紅急喊：「你竟然看著我講修杰楷，我也愛乾淨啊，而且我到時候就會煮飯了。」

坤達一聽改口：「好啦！我換黃鴻升，因為如果要跟修杰楷共度餘生，我怕我會受不了，因為他很愛唸，我可能會被唸到離家出走，黃鴻升很好聊天，他會講很多有趣的事。」黃鴻升怕他再變卦，連忙說：「對，修杰楷比較不有趣喔！」坤達再安撫說：「好啦，就是選你啦，不選歐弟哥是因為他太懶了，可能所有事都要幫他處理。」

(中時 )