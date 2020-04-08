嘉義縣嘉惠教養院前院長呂嘉來和前妻錢忠華，遭前同事檢舉私賣民眾捐給教養院的物資，意圖為自己不法所有，被嘉義地檢署依侵占等罪起訴，嘉義地方法院判呂嘉來3年2個月，得知判決結果，呂嘉來強調所有錢都用在教養院建設上，當年便宜行事「我知道錯了」，但出發點都是為了教養院的營運，絕對沒有中飽私囊，內心坦蕩，也一定會上訴。

判決書指出，呂嘉來1993年開始擔任嘉惠教養院院長，2016年因發生傷害院童案轉任總務，錢忠華為財務主任，2人綜理教養院營運、決策業務和保管該院所有資產，但呂、錢兩人明知捐贈的物資應供院內學生、職員使用，如有剩餘需變賣者，應將變賣所得款項列入教養院收入科目，但呂卻自2011年開始，由他本人或指示員工變賣數萬斤白米，不法所得約491萬餘元。

判決書也提到，呂、錢2人多次將民眾捐贈的衣物、罐頭、餅乾等物資，指派員工在市場擺攤販售，變賣不法所得超過80萬，另2人在中埔鄉開設便利超商，由女兒擔任店長，但薪資由教養院出，約1年內教養院因此多支薪15萬餘元，而呂、錢所有便賣物資所得，均未登入教養院的帳目，涉嫌侵占、背信等罪，將呂嘉來判3年2個月徒刑，錢忠華判2年，緩刑5年，得易科罰金。

「法官判太重了」，呂嘉來受訪時表示，當時因教養院的評鑑不佳，為獲得好的評鑑成績，自2011年開始，開始投入資金建設、改善教養院，而所有變賣物資的錢都用在教養院上，包括建3棟鐵皮屋當辦公室、倉庫、蓋圍牆、整修路面等，因當時為了省錢，都是個人發包，才沒有收據，沒想到之後會暴發官司，「我承認我便宜行事」。

呂嘉來說，從被舉發、調查到一審判決走了4年多，「內心很煎熬」，但他還是努力經營教養院，連軍人退伍的優存都放到教養院，早就沒有什麼私人存款，事後也跟教養院董事會達成和解，原希望法官可以理解判輕一點，讓他專心在教養院建設上，彌補之前的疏失，沒想到還是判這麼重，「我一定會上訴」。

(中時 )