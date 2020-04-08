韓國人氣團體東方神起成員MAX昌珉出道17年，首度單飛發行迷你專輯《Chocolate》，同名主打歌曲由他親自填詞，把對心儀異性的強烈渴求比喻成對巧克力的渴望，是首能夠凸顯昌珉性感嗓音的舞曲。東方神起隊長允浩和SJ好友圭賢、同期當兵的始源也以不同方式獻上祝福。

允浩（右）帶冰淇淋蛋糕探班，還拜託MV導演把昌珉拍帥氣點。（圖／愛貝克思提供）

昌珉SOLO出道，允浩自然不能置身事外，拍攝MV時，允浩為工作人員準備冰淇淋蛋糕，還親自到場拜託將昌珉拍攝帥氣些，雖然當下沒有和昌珉說太多話就先行離開，但昌珉已接受到隊長的心意，他表示兩人並非直接給予鼓勵與建議的關係，但只要一個眼神便能知道對方的意思。

此外，昌珉的好友圭賢化名「酒鬼」，在一支SM娛樂公開的宣傳影片中留言，結果昌珉一眼就識破，還對圭賢喊話「希望能幸福、健康地一起過下去」。平時很喜愛昌珉又是軍隊同期的始源，也於忙碌的拍攝行程中頂著充血的眼睛，現身昌珉的專輯發行紀念直播「MAXs Chocolate factory」，帶著熱騰騰剛發售的實體專輯請昌珉簽名，讓昌珉十分開心。

圭賢（左一）和昌珉私交甚篤。（圖／昌珉IG）

對於出道17年來的首度SOLO，昌珉感謝粉絲一直以來的支持與等待，他表示專輯所收錄的歌曲都是努力收集而成、自己很喜歡的歌曲，希望這張專輯能夠成為撫慰粉絲的禮物。昌珉為了台灣的粉絲，將於今（8日）晚7點在KKBOX音樂平台進行「KKBOX一起聽」活動，粉絲可以上線和昌珉一起聽歌並用文字交談，更詳細的活動內容請參考愛貝克思官方臉書粉絲團或KKBOX活動頁面。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)