失主聯絡校長張智惟說明錢包失而復得的經過。（卓蘭高中提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣1名男子3月30日在卓蘭公車總站搭公車時，不慎將錢包遺留在候車座位，被國立卓蘭高中1年級學生詹喬淩拾獲，她循著錢包裡的聯絡方式，趕緊連絡失主取回，令男子感到驚喜與感動，失主日前透過臉書聯繫校長，校方除了表揚詹同學的善心義舉，也藉此案例向其他學生宣導拾金不昧的美德。

男子透過臉書訊息向校長張智惟表示，自己在卓蘭公車總站搭公車時，不小心將錢包遺留在候車座位上，錢包裡除了有2000元現金，還有多張信用卡及金融卡，幸好被卓中的學生撿到，她循著錢包裡的資料主動通知並完整歸還，令他相當驚喜與感動，直呼「這年頭仍有如此拾金不昧的學生實在難能可貴」。

校長得知消息後，找來當事學生了解事情始末，並進行表揚，詹喬淩表示，當初也沒有想這麼多，只覺得遺失的人一定很著急，原本想將失物送去警局，但發現錢包裡有聯絡方式，就緊急通知對方，希望盡快的還給失主。

校長張智惟表示，拾金不昧從古至今都是美德，雖然只是舉手之勞，但在人情冷漠的現代社會，更突顯出人性的光明面，獎勵詹同學如同獎勵更多以此為善的人，讓人間的溫暖能夠持續，最後也提醒學生行善不忘保護自己，藉此機會教導學生往後「拾得遺失物」應如何處理。

(中時 )