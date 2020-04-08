HBO GO線上影音服務即日起，將首次在台灣正式推出，TBC台灣寬頻通訊顧問股份有限公司的用戶，將搶先第一批能夠隨時隨地下載和串流播放業界頂尖影音節目。《西方極樂園》（WESTWORLD）、《冰與火之歌：權力遊戲》（GAME OF THRONES）和《通靈少女》（THE TEENAGE PSYCHIC）的粉絲們將可隨時隨地觀看他們最喜歡的影集！

TBC執行長陳振珉指出，TBC的用戶只要從手機應用程式商店下載HBO GO App，選擇HBO GO升級計畫並登入後，就可無限制地透過網路觀賞和下載數千小時的熱門娛樂影音節目；其中包括最新的好萊塢首映電影、HBO和CINEMAX的獨家原創內容，以及亞洲原創影集和熱門兒童節目。

HBO GO擁有豐富影音資源，收錄屢獲殊榮的電影和金獎電視劇集，這些獎項包括奧斯卡、金球獎和艾美獎；還有年輕觀眾喜歡的節目，例如卡通頻道（Cartoon Network）的《熊熊遇見你》（WE BARE BEARS）、《探險活寶》（ADVENTURE TIME），和《飛天小女警》（THE POWERPUFF GIRLS）。HBO GO上提供高畫質和極佳的視聽饗宴，並且提供中英文兩種語言字幕可供切換。

HBO GO還提供直播功能，觀眾可以隨時利用網路收看HBO和CINEMAX頻道直播。每個HBO GO帳戶可以註冊五個設備，同時間最多可以有兩個設備收看，並且支援AirPlay和Chromecast。此外，利用HBO GO的下載功能，用戶就能將喜愛的影集與電影下載到行動裝置上，離線觀賞。

陳振珉表示：「隨著大眾的收視行為從固定坐在客廳看電視，轉變成利用行動裝置收看，尤其是在出門在外時，因此對於線上影音有額外的需求。TBC成為台灣第一家與華納媒體WarnerMedia合作推出HBO GO的有線電視業者，這代表TBC在影音產業的新的里程碑。

(中時 )