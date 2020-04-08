台南市政府自營古蹟景點赤崁樓、安平古堡、億載金城、安平樹屋及1661臺灣船園區13日起暫時實施每周一公休，並暫停夜間開放參觀。圖為億載金城。（台南市文化局提供／曹婷婷台南傳真）

新冠肺炎疫情迄今看不到盡頭，連台南市赤崁樓的贔屭也高掛「避客牌」，禮拜一謝絕拜訪？台南市政府文化局自營古蹟景點赤崁樓、安平古堡、億載金城、安平樹屋及1661臺灣船園區，因應武漢肺炎疫情，日前除率全國之先採入園實名制，8日更宣布，以往全年355天全年無休（僅休除夕）的古蹟景點，13日起暫時實施每周一公休，並暫停夜間開放參觀，減少營運開支，降低疫情衝擊。

台南市政府文化局表示，古蹟景點自下周一（13日）起因應疫情，開放時間暫作上述調整，請有計畫至台南觀光旅遊民眾提早因應，以免撲空。另外，原星期六、日古蹟景點假日定點導覽解說，為減少群聚機會，將自4月18日梯次起暫時取消，待疫情狀況緩和後再行恢復。

文化局指出，為了讓大家安心到台南參觀古蹟，目前全市各收費古蹟景點已積極落實防疫，除採入園實名制外，入口處安排人員為遊客量測體溫，提供酒精供遊客消毒，請民眾配戴口罩，並做好清潔工作，經常性加強園區消毒。

本周起，園區內也會不定時廣播提醒大家保持一定社交距離，並在文化局網站上顯示園區人流量，預防性避免人潮過度集中，讓大家出遊多一層防護與保障。

(中時 )