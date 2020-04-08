第二階段罷韓連署通過，高雄市長韓國瑜今委任王淺秋、葉慶元，北上向高等法院聲請停止執行罷免案。針對罷韓團體質疑韓國瑜是在「搏歹筊」，高雄市新聞局長鄭照新出面反駁，是為避免「球員兼裁判」的狀況發生。

面對媒體提問，遞狀是韓國瑜自己的意思，或是幕僚等其他人建議。鄭照新透露，葉慶元徵詢幾位法界權威人士，包含前大法官，都認為這在公法上有重大爭議，與其讓中選會單獨做擴張性的解釋，不如交給相對有公眾信服力、客觀獨立的司法體系來做認定，這對贊成及反對雙方，都是相對能平息紛爭的方式，也避免雙方撕裂。

針對罷韓稱這是「搏歹筊」，鄭照新直言，罷免團體有點搞錯對象，我們是把爭議送給公正獨立的體系裁決，除非相關團體不信任所謂的司法體系，或認為司法體系在「搏歹筊」，這個並非市政府決定這樣的法律認定，是要找一個公親，避免球員兼裁判，防止行政權單獨過度擴張解釋的狀況發生，也是維持民主社會穩定重要得原則。

鄭照新強調，一切尊重專業律師的意見，後續相關問題交由委任律師來做回答會比較好，政治運動不該是市府要去專注，目前對高雄市府來說最重要的還是在市政及防疫上，除在乎市民權益，也要為接下來的議會做準備。

(中時電子報)