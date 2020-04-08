8日上午陳偉杰在淡水服務處外，發送本土產業Footer所產的500枚口罩套，吸引大批民眾爭先排隊領取。（戴上容攝）

國民黨新科發言人、新北市議員陳偉杰頂著最夯梨泰院「栗子頭」，8日上午在服務處發送500枚口罩套，發送現場更黏上「社交距離」地貼避免群聚感染風險；民眾拿到口罩套害羞又興奮表示「議員新造型很帥又盡心為民服務」。

新冠肺炎疫情延燒，許多人待在家追劇防疫，韓劇「梨泰院Class」討論度破表，男主角朴敘俊剪著一頭「栗子頭」帥氣程度爆表，栗子頭也成為潮流髮型。

新北市議員陳偉杰近日接下國民黨新任發言人一職，原先的油頭也換成最夯「栗子頭」髮型。8日上午陳偉杰在淡水服務處外，發送本土產業Footer所產的500枚口罩套，吸引大批民眾爭先排隊領取，現場貼心黏貼「社交距離」供民眾排隊，民眾除感謝議員外，更多人大讚新造型「帥度破表」。

「是我太太追劇建議的，我一睡起來就變這樣了！哈哈哈」陳偉杰表示，因為當議員事務繁多，只有去剪頭髮的時候比較放鬆，哪知道一覺醒來就變成栗子頭了，還好大家評語都不錯．感謝老婆。

陳偉杰補充，口罩套是感謝市議員蔡淑君的贊助，口罩套將優先提供給淡水、八里、三芝、石門鄉親，每人限領1個，若有剩餘也會發送給低收入戶及在地恩友教會、家扶等公益團體。

(中時 )