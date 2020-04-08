高雄市長韓國瑜罷免案第二階段連署過關，讓許多韓粉又驚又怒，驚的是高雄人真的這麼無情要罷韓，怒的是連署份數竟然這麼多，有網友就發文分析，高雄人痛恨韓國瑜有2大原因，以及最主要的是一句話，讓高雄人被洗臉洗1整年。

網友clark0816在批踢踢發文以「韓國瑜應該被罷定了」為題分析稱，「韓國瑜會被高雄人討厭的原因之一在於，全球肺炎疫情盛行，台灣各縣市的處理方式都由首長或衛生局處首長出面回應，但高雄卻只派了一位技正出來面對媒體，對疫情反應顯有些不太慎重和敷衍。

原PO也分析，第二，高雄市議會會期再度延會一個月，國民黨議員完全配合他，這不是健全完善的民主政治，而帶給高雄市民，只有恥辱一詞。原PO強調，疫情已導致很多原本想罷免韓國瑜的人不敢出門投票，怕被感染。如果投票人數不足（58萬票），罷免不一定能夠成功」。「

但身為高雄市民，深覺羞恥的，就是別的縣市，在網路上一直被問，你發財了嗎？高雄市是全國首富耶」對高雄人來說，「每次聽到這一句話，就覺得被人羞辱了一次」。

(中時電子報)