法國在大陸訂購了1600萬個口罩，並派出飛行員前往上海取貨，沒想到有飛行員被檢測出新冠病毒肺炎陽性，這批口罩原定於6日抵達法國，但現在仍滯留在上海無法運走。

據德國RTL電視台法語網站7日報導，為了嚴防在大陸境內出現「第二波」疫情，大陸機場會對所有入境旅客進行病毒檢測，前來取走口罩的3名法國飛行員中，有一人被檢測出病毒陽性，隨即就被隔離，這架飛機也不允許再飛行，因此這批口罩仍然滯留在上海。

有政府消息人士指出，中法兩國正在進行談判，以便盡快找到解決方案，目前設想的解決方案是，將來法國飛行員到達上海後不下飛機，這樣就能避免在大陸進行病毒檢測。

這則新聞引發了法國網友的大量關注。一名網友哀嘆：「看到這則新聞的第一反應是笑，但笑著笑著就哭了。」；有一些人質疑大陸政府對飛行員為何不放行，一些法國網友表示：「為什麼要指責大陸？是我們自己決定不對全體國民進行檢測的，我們在想辦法避開檢測。；還有網友說：「我喜歡大陸政府這種『挑剔』，這是很負責任的，否則飛行員可能會傳染給乘客、同事或家人。」

(旺報 )