宜蘭蘇澳發現未爆彈 疑似是二戰時期 15:262020/04/08 中時 李忠一 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 宜蘭縣岳明國小今天發現一枚未爆彈，軍方人員派員調查後，研判無安全上的疑慮。（翻攝照片／李忠一宜蘭傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 宜蘭縣蘇澳鎮岳明國小校園內，今天（8日）中午發現一枚未爆彈，軍方派員調查後，初步研判該枚未爆彈疑似是二戰時期的迫擊砲彈，因該枚未爆彈生鏽嚴重，引信也已損毀，並無安全上的疑慮。 (中時 ) #未爆彈 #安全 #發現 #蘇澳鎮 #宜蘭縣 也許您會感興趣 推薦閱讀 慘 奧捷團又2人肺浸潤住院 04:102020/04/04 生活新聞 清明冥冥感應 整地赫見遺體！高雄61歲失蹤婦人 慘淪桶屍 04:102020/04/04 社會新聞 居家檢疫情侶 陳屍租屋 04:102020/04/04 社會新聞 板橋國小童墜樓！球鞋遺留窗台…送醫一度病危 家長痛心爆料 08:202020/04/04 社會 【消失的黃金3】貴重物品放銀行保險箱風險高 遭竊遺失難舉證 09:192020/04/04 社會 致命疫擊 應召賭博兩樣情 04:102020/04/05 社會新聞 小客車自撞電線桿 1死2傷 04:102020/04/05 地方新聞 連假人潮聚集 宜蘭縣消毒羅東夜市商圈 15:022020/04/05 生活 老婦走失2天 疑失溫陳屍草叢 19:002020/04/05 社會 博翔 助機械業獲安全認證 04:102020/04/06 產業特刊 生活熱門新聞 大陸冷氣團下周報到 吳德榮：低溫11度 - 生活 感染源不明的案379也住高級社區？ 指揮中心這樣回 - 生活 新增3確診 2例境外 1例本土感染源不明 清明節發病 - 生活 上同間廁所被感染！最容易沾染病毒的3個地方 - 生活 中研院長解釋 新冠病毒恐怖死亡過程 曝唯一解法 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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