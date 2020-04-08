國民黨行管會主委邱大展8日出席黨產會召開的「元利建設取得原國民黨名下革命實踐研究院前中興山莊院區土地」聽證會。（鄭任南攝）

國民黨。（黃福其攝）

黨產會今日再對國民黨於民國42年至83年間陸續以買賣方式取得原革命實踐研究院土地，以及94年把土地賣給元利建設公司，舉辦第三次聽證會。國民黨中午發表八點聲明，向黨產會嚴重抗議、為元利建設抱屈，並指黨產會的調查報告內容錯誤百出，甚或故意偽造，恐涉及偽造公文書。

聲明內容如下：

一、對黨產會以突襲式（從提出調查報告至聽證，以本案係五、六十年前的案件，本黨僅有五天時間準備資料？）召開聽證會罔顧程序正義，本黨表達嚴重抗議。

二、本黨強調護憲、護法、不護產，「依105年9月4日第19次全國代表大會第4次會議黨務報告決議：「除保留必要之辦公室及支付已退休黨工之退休金、現職人員之年資結算金，扣除負債後如有餘額將全數捐作公益。」，此一決議，歷任主席均一再表示絕不改變，期間再度與黨產會進行秘密協商，惟該會試圖以黨產作為選舉之提票機致協商不成。

三、惟黨產會無視於其追殺本黨之行政處分均遭台北高等行政法院停止執行，且已有5個案子遭3組法官(共7位)認定黨產條例違憲，故本於其職權停止審判並提出釋憲之聲請，黨產會枉顧此客觀事實仍執意挾本次民進黨選舉大勝之餘威，繼續追殺本黨，並將一個50年前土地買賣業經三審定讞之案件拿出來辦了三場聽證，這不正是坐實蔡英文政府將政治黑手伸進司法體系並霸凌司法之鐵證。

四、就本案，事實上前兩次聽證會本黨提出自95年至100年法院三審定讞之判決確定文件早已澄清本黨買賣葉中川先生土地供作本黨訓練機構使用，縱事隔近50年以今日之政黨法規亦絕無任何不法。

五、有本次黨產會調查報告之內容錯誤百出，甚或故意偽造，恐涉及偽造公文書，例如： 買賣土地面積錯誤、買賣土地價格錯誤、買賣土地竟忽略需繳納土地增值稅、完全扭曲不動產估價師之鑑價報告。

六、更荒謬可笑的是監察委員陳師孟、高涌誠關於本案調查係大量抄襲黨產會之調查報告，而本次黨產會之調查報告竟然又大量抄襲監察院之調查報告，天下文章一大抄，令人瞠目結舌。

七、值得讓人好奇的是本次調查報告竟然硬扯上109年2月20日元利建設申請變更設計獲台北市政府通過之情事，不禁令人好奇黨產會為何在追殺國民黨、馬英九前總統之餘，又擴大戰場追殺柯文哲市長，是否除了想在520前向其主子表功、效忠以保其官位，並超前布署2024 年的總統選戰。

八、本案最無辜的應該是元利建設，本筆土地買賣是在民國94年(民進黨執政時期)，案經四次流標，標售底價由65億元降至40餘億元方才得標，即便是依政府採購法第22條相關規定流標兩次後亦得議價，本案實在替元利建設抱屈，不禁想起株連九族的說法。

(中時 )