高雄銀行（2836）8日舉行法說會，去年在新經營團隊帶領下，交出一張漂亮的成績單，稅後淨利7.74億元及每股盈餘0.72元，比2018年大幅成長逾6成。董事會已通過今年配發0.6元股利(含0.15元現金股利及0.45元股票股利)，高於去年的0.5元，以8日的收盤價9.09元計算，殖利率逾6％，將在股東會決議通過後配發。

高雄銀行總經理陳長義8日表示，高銀2019年調整資產獲利結構，追求穩定成長策略，包括強化中小企業融資、以及降低長天期大額存款，使得存放款利差上揚0.04％，來到1.44％，加上財務操作績效，適時處分有價證券實現獲利挹注，淨利差也上揚0.07％，都創下近5年來的最佳紀錄。

陳長義指出，惠譽國際信用評等公司評給高銀國內長期信用評等AA-(twn)、短期信用評等F1+(twn)(代表最強信用品質)、國際長期信用評等BBB+，展望「穩定」，並調升國際短期信用評等至F1。

他說，受到新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊，高銀已成立緊急應變小組，實施異地備援辦公，以確保營運不中斷。疫情期間並力挺在地產業，除續推「金融三箭」之外，另加碼推出「齊心防疫高銀最相挺」融資專案。

陳長義指出，金融業界儘管將會受到國內外降息影響，但，該行今年仍將透過增量的策略，緩解利差收益減少的衝擊，以達成業務目標，同時，也將配合政府政策，辦理企業紓困及振興貸款，與客戶一起共度難關。

(工商 )