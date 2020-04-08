港將推千億港元救濟措施 補貼工資 15:222020/04/08 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎來勢洶洶，香港旅遊、建築等各行各業員工因為封城隔離計劃，收入大受影響，而香港政府8日傳出有意推出逾1千億港元的救濟措施，補貼工資。 南華早報報導，這項規模相當香港GDP比例3.5％的紓困計劃，主要資金將用逾補貼員工工資中的一半，另外主要用於上一輪紓困措施中未補助到的部門。 報導稱，預計新規則預計率先補貼受到隔離措施影響的員工，以及旅遊、建築等行業員工。而預計還會對其他受波及的單位提供補助。 (工商 ) #補貼 #工資 #千億 #救濟 也許您會感興趣 推薦閱讀 挪威主權財富基金 Q1虧逾千億美元 04:092020/04/04 全球財經 公股總動員 護盤規模近千億 04:092020/04/05 財經要聞 存戶現金為王 八大行庫 首季存款年增近兆 04:102020/04/06 財經要聞 關廠防疫 汽車產業恐損失逾千億美元營收 00:042020/04/07 財經 壽險淨值 首季恐蒸發逾6千億 04:102020/04/07 財經要聞 星加碼振興 千億台幣上膛 04:102020/04/07 全球財經 汽車業關廠 營收恐少千億美元 04:102020/04/07 全球財經 世界百強企業家 財富蒸發2.6兆人民幣 04:102020/04/07 全球財經 兆元紓困方案 蘇貞昌：將發現金逾千億 12:002020/04/07 政治 救急＋救窮 現金直匯逾千億 04:102020/04/08 財經要聞 財經熱門新聞 老美全球追殺擋不住！ 華為供應鏈崩解…台積電慘了 - 財經 就要N95口罩 3M力抗川普 輸了 - 財經 油價大暴走、台塑四寶度寒冬 逢低買進的好時機來了？ - 財經 減產大條了！沙俄拖老美下水 川普驚爆1句 - 財經 認賠航空股？從巴菲特抄底失敗 發現重大落底訊息！ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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