新冠肺炎來勢洶洶，香港旅遊、建築等各行各業員工因為封城隔離計劃，收入大受影響，而香港政府8日傳出有意推出逾1千億港元的救濟措施，補貼工資。

南華早報報導，這項規模相當香港GDP比例3.5％的紓困計劃，主要資金將用逾補貼員工工資中的一半，另外主要用於上一輪紓困措施中未補助到的部門。

報導稱，預計新規則預計率先補貼受到隔離措施影響的員工，以及旅遊、建築等行業員工。而預計還會對其他受波及的單位提供補助。

(工商 )