「HBO GO」線上影音服務首次在台正式推出。（HBO提供）

「HBO GO」線上影音服務今正式宣布，將首次在台推出，TBC台灣寬頻通訊顧問股份有限公司的用戶將搶先首批能夠隨時隨地下載和串流播放業界頂尖影音節目，包括《西方極樂園》、《冰與火之歌：權力遊戲》、台劇《通靈少女》等影集的粉絲們，將可隨時隨地收看。

除了像《西方極樂園》等HBO全球熱門影集外，用戶還可收看廣受好評以及獲獎的HBO Asia原創大製作Warner Media近年在台灣挹注了相當大的資源投資拍攝台灣原創作品，包括《通靈少女》第1季與第2季，以及《我們與惡的距離》均大受歡迎，而其他台灣作品包括《戒指流浪記》和《獵夢特工》，則預計於2020年在HBO和HBO GO上首播。

HBO GO擁有豐富的影音資源，收錄了屢獲殊榮的電影和金獎電視劇集，這些獎項包括奧斯卡、金球獎和艾美獎，同時還有年輕觀眾喜歡的節目，例如卡通頻道的《熊熊遇見你》、《探險活寶》和《飛天小女警》。HBO GO上提供高畫質和極佳的視聽饗宴，並且提供中英文兩種語言字幕可供切換。

TBC的用戶只要從手機應用程式商店下載HBO GO App，選擇HBO GO升級計劃並登入後，就可無限制地透過網路觀賞和下載數千小時的熱門娛樂影音節目，其中包括最新的好萊塢首映電影、HBO和CINEMAX的獨家原創內容，以及亞洲原創影集和熱門兒童節目。

(中時 )