日本新冠肺炎疫情嚴峻，日本首相安倍晉三日前針對境內7個都府縣發布「緊急事態宣言」， 蔡英文總統透過推特為日本加油打氣。安倍晉三今天在蔡的推文留言，強調我們一定可以共同度過這個難關！「日本台灣一起加油」。

新冠肺炎全球大爆發，日本累計確診人數不斷攀升，安倍宣布7個都府縣，列為緊急事態範圍，這是日本有史以來，首次發布緊急狀態命令。蔡英文昨天發出「給日本的各位」推文，為日本加油打氣，並呼籲「讓我們手牽著手，一起打贏這場戰鬥！」

她說，不管是地震、颱風、我們都靠著台日合作，攜手克服困難。「所以，一起贏得勝利之後再見面吧！」

這篇推文也釣出安倍晉三今天用中文親自回應表示，各位台灣的朋友們，對這次台灣許多朋友們的友情洋溢的鼓勵支持，「我謹藉此機會表達誠摯的謝意，我們一定可以打贏病毒的挑戰，共同度過這個難關！日本台灣一起加油。」

(中時 )