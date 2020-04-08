葉毓蘭說明氣炸鍋蒸口罩 示範用電鍋又忘放內鍋 15:262020/04/08 中時 姚志平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 立委葉毓蘭8日在立法院青島2館說明氣炸鍋蒸口罩差一點引發火警事件，並手拿著烤壞口罩的「殘骸」。（姚志平攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 葉毓蘭說明用氣炸鍋蒸口罩是本著實驗的精神。（姚志平攝） 葉毓蘭示範用電鍋乾蒸口罩，但一開始仍忘了放內鍋，經旁人提醒才趕緊修正做法。（姚志平攝） 立委葉毓蘭8日在立法院青島2館說明，氣炸鍋蒸口罩差一點引發火警事件，並手拿烤壞口罩的「殘骸」，在示範用電鍋乾蒸口罩時，一開始仍忘了放內鍋，經旁人提醒才趕緊修正做法。 (中時 ) #口罩 #電鍋 #事件 #炸鍋 #葉毓蘭 也許您會感興趣 推薦閱讀 WHO改口 戴口罩似乎有用 04:102020/04/05 國際大事 苗栗縣衛生局教導縣民如何選用口罩 12:542020/04/05 生活 口罩族悶出大危肌！你中了幾個？ 09:302020/04/06 生活 口罩寄國外將解禁 2月30片民怨太少程序繁瑣 17:002020/04/06 生活 搭公車戴口罩 侯感謝民眾自律 04:102020/04/07 地方新聞 口罩存量像大黑箱 藍委籲公開總存量 13:042020/04/07 政治 加碼捐新南向國家100萬片 暗槓質疑四起！藍營呼籲 口罩改配給制 04:102020/04/08 生活新聞 台灣真的不缺口罩嗎 04:102020/04/08 時論廣場 《類股》小7、全家APP升級 領口罩再進化 08:182020/04/08 財經 全家7-11跟進 四大超商App都可領口罩免印小白單 14:562020/04/08 科技 政治熱門新聞 酸中央無法1天1口罩 柯文哲：是我就要負政治責任 - 政治 影／韓國瑜聲請停止執行罷免投票 5大理由曝光 - 政治 柯文哲為啥失民心？網12字點出殘酷事實 - 政治 菊系高閔琳9字怒轟「反罷韓」韓粉終於反擊！ - 政治 為何高雄人堅決要罷韓？網分析2主因嘆：這句話.... - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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