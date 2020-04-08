葉毓蘭說明用氣炸鍋蒸口罩是本著實驗的精神。（姚志平攝）

葉毓蘭示範用電鍋乾蒸口罩，但一開始仍忘了放內鍋，經旁人提醒才趕緊修正做法。（姚志平攝）

立委葉毓蘭8日在立法院青島2館說明，氣炸鍋蒸口罩差一點引發火警事件，並手拿烤壞口罩的「殘骸」，在示範用電鍋乾蒸口罩時，一開始仍忘了放內鍋，經旁人提醒才趕緊修正做法。

(中時 )