台電為了讓口罩工廠生產無後顧之憂，以最速件辦理擴產用電案件。（台電彰化處提供／吳敏菁彰化報導）

台電為了讓口罩工廠生產無後顧之憂，以最速件辦理擴產用電案件。（台電彰化處提供／吳敏菁彰化報導）

彰化地區口罩徵用及材料供應工廠佔全台名單25％，為了讓電源供應無後顧之憂，讓業者能安心生產，不用擔心生產線而超約需收取的額外電費，台電祭出口罩工廠電費減免措施，並主動向廠商說明，已有業者因此減免電費達2萬元。

新冠肺炎衝擊，政府發動口罩國家隊三班趕工衝千萬片口罩，為了穩定供電，彰化區處自2月啟動「口罩工廠電力穩供計畫」至今，累計已派出約400人次前往轄內各口罩工廠協助確保電力穩供，希望結合自身專業，確保日產逾千萬片口罩的生產用電無虞，扮演防疫工作的強力後盾。

台電彰化區處處長陳阿勝表示，彰化地區口罩徵用及材料供應工廠佔全台名單25％，採多項精進作為，包括增加預防性的供電線路巡視檢測、備妥因應突發事故的緊急搶修轉供方案、暫停各項計劃性停電工作，及與各工廠建立協助解決用電問題的連繫窗口。

陳阿勝帶領精英團隊進入口罩廠區了解產線用電情形，針對弱點立即改善，每週安排48人次進行特別巡視檢點，一發現供電線路箱底鏽蝕及變壓器等設備故障疑慮。

台電為了讓口罩工廠生產無後顧之憂，以最速件辦理擴產用電案件。（台電彰化處提供／吳敏菁彰化報導）

台電表示，為了讓電源供應無後顧之憂，2月7日檢討備援線路轉供方案，2月17日已完成口罩工廠線路改接，另指派專人主動了解廠商有無增加產能計畫，並以最速件辦理擴產用電案件，不到一週即完成送電。

(中時 )