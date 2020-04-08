台股「千」金之一BMC(遠端管理晶片)大廠信驊(5274)，在本波新冠疫情衝擊下，逆勢突圍，更將全年營收成長由年初預估的10%調升到15%，說是本波台股「疫」軍突起的悍將也不為過，走過15個年頭，信驊一路走來競競業業，董事長林鴻明謙虛表示，關鍵在於「努力」+「幸運」，也感謝老天爺幫忙，展望未來，他對於信驊的期許不僅滿足於現有的利基晶片市場，在雲端商機強勢爆發下，信驊更要穩紮穩打，許下目標，要在未來15年內讓信驊躍升世界舞台。

以下為信驊董事長林鴻明接受專訪的內容:

問:信驊成立於2004年、2012年興櫃、2013年正式上櫃，2019年底股價更正式叩關千元，目前為全球市佔率最大的伺服器管理晶片供應商，對於信驊未來還有何期許？

答:信驊一路走來到現在，最關鍵的元素不外乎「努力」+「幸運」，信驊正處於產業長期成長的軌道中，當然光是努力還是不夠，時機、題材也缺一不可，所以也很感謝老天的幫忙，信驊現階段偏重於利基型的晶片供應商，長期的目標期望可以在15年後，成為「世界級」的晶片供應商，目前信驊最主要營收貢獻來自於BMC，但若要躍升世界舞台，光是BMC一隻腳是不夠的，所以信驊也會持續瞄準非BMC業務，培養出第二隻甚至第三隻腳。

問:一手打造信驊，走過15個年頭，力拚國際舞台，假設需要打分數，會給自己打幾分？

答: 「應該會給自己打上70分」!主要是因為過去在人才的引進上有點保守，一直將人數控制在80幾位員工，且還是近半年到一年成長的比較快，所以在心態上的改變，是在人才的引進應該更為積極，信驊營運穩定，對人才具有一定的吸引力；除人才之外，創新的腳步也是一環，過去較著重於短期的獲利、費用控管，但對企業來說，長期的價值還是最重要。

問:信驊從2018年第三季開始，單季毛利率就都一直持續站穩逾60%，未來毛利率逾60%將會是一個常態表現嗎？

答:毛利率維持在60%以上應該是一個基本的門檻，信驊追求的產品一定是要具有長期成長、高毛利率以及高進入障礙三要素，若不具備上述特點的產品，也就不是毛利率逾60%的產品，低於60%毛利率的產品，信驊會選擇放棄，信驊不追求太過於短期獲利的產品線，信驊主要是在做利基市場，毛利率在逾60%應該是必然的基本條件。

問:針對本波新冠肺炎疫情，短期內遠距辦公、遠距學習的比例大增，資料中心、雲端等都必須快速進行升級設備，因應終端需求的大量成長，對信驊來說算是「疫」外商機，目前已經有看到相關的商機出現嗎？

答:這個商機絕對是出現了!以第一季來看，信驊單月就有2個月是B/B值(Book-to-Bill Ratio，訂單出貨比)大於2，等於說做2億元的市場卻收到4億元的訂單，這可以說是做生意這麼多年，很少看到的狀況，以往能夠看到1.5就已經是「Amazing」，現在因疫情關係，客戶下單又猛又急，顯示市場對雲端的需求真的很大，且會持續成長，加上本波疫情，也更讓市場重視到雲端的重要性原來如此具有震撼力，但後續必須留意供應鏈的問題，供應鏈上已經有部分地區因為疫情影響出口，所以變數還是在，所幸去年初因為美中貿易戰的關係，伺服器遭點名，很多伺服器的生產基地都移往非大陸地區，使得在2月疫情初期，並沒有明顯的衝擊，短期在疫情的影響下，需求面沒問題，但供給面還是有風險。

問:歐洲、美國現階段新冠疫情大爆發，會影響到信驊在當地客戶的出貨狀況，對第二季營運造成影響，法說會中有提到第二季營收會有雙位數成長，目前仍維持這樣的預期嗎？

答:信驊第一季的B/B值非常有可能大於2，所以若供應鏈上沒有太大變數，雙位數成長絕對是沒問題，且因為疫情關係，不排除成長動能會更強，現在看到的動能已經比年初的預估強上很多，由於信驊沒有廠房的風險，故有多少單就可以生產多少，唯一的問題可能在晶圓的供應，像是台積電(2330)要給多少產能。

問:信驊已經將今年的營收成長率由10%調升到15%，在產業界普遍受到疫情衝擊的同時，可說相當少見，會做出這樣的調整主要是看哪一個區塊商機？

答:今年初原先預估全年營收成長10%，但現在看到的接單大於10%，故將其調升到15%，假設疫情沒有衝擊到供應鏈，則成長幅度還有機會相較15%更大，最大的訂單還是來自雲端。

信驊累計2019年合併營收24.84億元、年增15.36%，稅後淨利8.31億元，年增21.13%，每股獲利24.39元，延續2018年持續賺進2個股本，全年毛利率為63.2%。

(時報資訊)