高雄市某國小蔡姓教師因某班學生平時考成績太差，竟要求學生自打耳光，人本教育基金會8日為受害學童及家長發聲，控訴高市教育局不督導學校解聘暴力老師，還讓其退休續領退休金，也對社會局遲遲不依法開罰表達不滿，對此教育局及社會局已做出回應。

去年11月，高雄市某國小的社會科蔡姓教師因班上學生平時考成績太差，竟要求學生自打耳光，規定「錯1題打10下」，甚至要「打出聲音來才算」，否則從頭計算。該班25名學生中就有22人受罰，甚至有人自打80下耳光，造成學童學習上留下陰影，令家長相當不捨。

對此教育局表示，對於違法管教零容忍，此事發生於去年11月間，校方知悉後隔日立即進行校安通報，同時啟動不適任教師調查機制，由內、外聘調查委員進行查證，經認定該師確有體罰事實，於12月查證屬實後，學校依程序召開教評會與考核會，給予該師記大過一次的嚴厲處分。

由於該師違法處罰學生，導致學生身心受創，校方也立即啟動對學生諮商輔導，持續關心學生在班級生活適應情形；隨後該師因身體疾病請假，深怕體力精神無法擔任教學工作，於去年12月不適任教師調查機制程序完備後申請退休，於今年2月辦理退休。

另外社會局也認定該師行為違反兒童及少年福利與權益保障法第49條第15款規定，將依據同法第97條處新臺幣六萬元以上六十萬元以下罰鍰。

(中時電子報)