質疑只檢驗自海外回國者 桃園男子散布假訊息遭送辦 15:352020/04/08 中時 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園李姓男子在臉書留言，涉嫌散布不實訊息遭送辦。(翻攝照片／林郁平台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 刑事局偵查第一大隊7日接獲中央流行疫情指揮中心通報，指有網友在臉書留言聲稱「都還在推說只是境外移入，結果有差別嗎？政府官員，還在只驗國外不驗國內，當然都境外，然後國內診所都當流感，被指揮要求一律使用克流感壓抑症狀，診所醫師護士與藥師才不會被迫隔離」，認定為散布不實訊息，警方立即展開調查偵辦。 警方查出發文者是桃園一名64歲李姓男子，將他約談到案，李男坦承與醫護朋友聊天時得知該訊息，在未經查證下即將該疫情訊息張貼於臉書留言。訊後，依違反社會秩序維護法送辦。 (中時 ) #留言 #境外 #警方 #疫情 #指揮 也許您會感興趣 推薦閱讀 武漢社區4月8日解封 恐生變 04:102020/04/04 兩岸要聞 人潮爆恐破口 屏縣恆春成立防疫緊急指揮中心 縣長親坐鎮 14:472020/04/04 生活 AI人工智慧扮救市主 04:102020/04/06 投資理財 連假遊熱門景點 祭居家辦公或自主管理 動作比政院快 企業防疫超車 01:202020/04/06 政治要聞 沒想到陳時中沒想到 04:102020/04/06 時論廣場 還有地方可以花錢 04:102020/04/06 時論廣場 謊稱政府要徵收口罩 酒精代銷業者遭起訴 09:542020/04/06 社會 防堵疫情破口 李克強：防範陸地邊境疫情跨境輸入 22:332020/04/06 兩岸 不敢大疫 憂疫情反彈 武漢續社區嚴控 04:102020/04/07 兩岸要聞 家族企業遇疫情 KPMG:生存之戰 10:592020/04/07 財經 社會熱門新聞 馬英九控名嘴陳敏鳳逆轉勝 需賠60萬並登報道歉 - 社會 國內最大追劇盜版網 「楓林網」2主嫌為台大碩士 - 社會 板橋驚傳男學生墜樓 曾傳簡訊給老師道別 - 社會 蔡依林抗疫歌惹議 館長狂酸：敢講中華民國加油？ - 社會 質疑口罩政策被圍剿 新店版主無懼繼續批 - 萬象 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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