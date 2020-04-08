刑事局偵查第一大隊7日接獲中央流行疫情指揮中心通報，指有網友在臉書留言聲稱「都還在推說只是境外移入，結果有差別嗎？政府官員，還在只驗國外不驗國內，當然都境外，然後國內診所都當流感，被指揮要求一律使用克流感壓抑症狀，診所醫師護士與藥師才不會被迫隔離」，認定為散布不實訊息，警方立即展開調查偵辦。

警方查出發文者是桃園一名64歲李姓男子，將他約談到案，李男坦承與醫護朋友聊天時得知該訊息，在未經查證下即將該疫情訊息張貼於臉書留言。訊後，依違反社會秩序維護法送辦。

(中時 )