3月是個春暖花開的季節，時報金犢獎也跟著同學們開學去~，基於這波疫情關係，我們進到小班分享會模式，大家做足準備，管理好自我個人衛生、進教室前量體溫、消毒、全程帶起口罩，看到大家的照片，可以看是另類造型嗎?!

中國文化大學

3月9日起，台灣分享會安排了近20幾場校園分享會，己走過的學校包括了景文高中、元智大學、台南應用科技大學、文化大學、觀音高中、台北商業大學、龍華科技大學、修平科技大學、嶺東科技大學、高雄科技大學’環球科技大學、正修科技大學、南台科技大學、國立臺灣藝術大學、穀保家商、銘傳大學等16所學校， 未來也安排包括清華大學、台中科技大學、台北育達商職、雲林科技大學、大明高中5所學校接續說明。

今年截至目前為此已出的策略單題目可製作廣告設計的有: 醒吾科技大學形象設計、旺旺孝親公益廣告設計獎、秀美智能演播廳廣告設計、烽火崑崙關 · 海峽兩岸情設計獎、旺旺集團廣告設計獎-品牌類、旺旺集團廣告設計獎-產品類、春暖花開向前行 戰疫公益廣告設計獎、掌閱APP品牌形象廣告設計獎；指定主題有:、旺文化系列設計獎、旺旺集團微視頻設計獎、保生大帝公廟行銷案、永和豆漿產品形象包裝設計獎共計12個題目，後續新的策略單也將陸續推出，也請同學們多關注金犢獎，即可收到即時資訊。在分烹會中與同學們也跟同學們分享過往的金犢的得奬作品、策略單題目要點解讀、辦法說明等，過程中同學們也很認真聆聽、提問互動，很期待同學的好作品哦。

南台科技大學

國立臺灣藝術大學

穀保家商

觀音高中

銘傳大學

觀音高中

台北商業大學

龍華科技大學

修平科技大學

修平科技大學

嶺東科技大學

景文高中

元智大學

高雄科技大學

高雄科技大學

環球科技大學

環球科技大學

台南應用科技大學

正修科技大學

南台科技大學

(中時電子報)