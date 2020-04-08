3月是個春暖花開的季節，時報金犢獎也跟著同學們開學去~，基於這波疫情關係，我們進到小班分享會模式，大家做足準備，管理好自我個人衛生、進教室前量體溫、消毒、全程帶起口罩，看到大家的照片，可以看是另類造型嗎?!

中國文化大學
中國文化大學

3月9日起，台灣分享會安排了近20幾場校園分享會，己走過的學校包括了景文高中、元智大學、台南應用科技大學、文化大學、觀音高中、台北商業大學、龍華科技大學、修平科技大學、嶺東科技大學、高雄科技大學’環球科技大學、正修科技大學、南台科技大學、國立臺灣藝術大學、穀保家商、銘傳大學等16所學校， 未來也安排包括清華大學、台中科技大學、台北育達商職、雲林科技大學、大明高中5所學校接續說明。

今年截至目前為此已出的策略單題目可製作廣告設計的有: 醒吾科技大學形象設計、旺旺孝親公益廣告設計獎、秀美智能演播廳廣告設計、烽火崑崙關 · 海峽兩岸情設計獎、旺旺集團廣告設計獎-品牌類、旺旺集團廣告設計獎-產品類、春暖花開向前行 戰疫公益廣告設計獎、掌閱APP品牌形象廣告設計獎；指定主題有:、旺文化系列設計獎、旺旺集團微視頻設計獎、保生大帝公廟行銷案、永和豆漿產品形象包裝設計獎共計12個題目，後續新的策略單也將陸續推出，也請同學們多關注金犢獎，即可收到即時資訊。在分烹會中與同學們也跟同學們分享過往的金犢的得奬作品、策略單題目要點解讀、辦法說明等，過程中同學們也很認真聆聽、提問互動，很期待同學的好作品哦。

金小牛創意俱樂部FB
南台科技大學
南台科技大學
國立臺灣藝術大學
國立臺灣藝術大學
穀保家商
穀保家商
觀音高中
觀音高中
銘傳大學
銘傳大學
觀音高中
觀音高中
台北商業大學
台北商業大學
龍華科技大學
龍華科技大學
修平科技大學
修平科技大學
修平科技大學
修平科技大學
嶺東科技大學
嶺東科技大學
景文高中
景文高中
元智大學
元智大學
高雄科技大學
高雄科技大學
高雄科技大學
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環球科技大學
環球科技大學
環球科技大學
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台南應用科技大學
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正修科技大學
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南台科技大學
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(中時電子報)

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