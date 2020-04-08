冷血性侵殺人的華山分屍案凶手陳伯謙，高院以符合自首為由改判免死引發爭議，高院澄清不是為了「廢死超前部署」，現行法律既有死刑規定，法官依法審判，即須審慎適用，無迴避空間。

高院表示，一審雖認定陳男不符合自首要件，但高院依臺北市政府警察局中正第一分局忠孝東路派出所所長及被害人家屬友人的證詞，認為陳伯謙到派出所前警方並無客觀證據可指向陳男犯案。

合議庭說，2018年6月17日陳男於晚上11時在派出所二樓向徐姓友人坦承犯案，並由徐代為向派出所所長自首，符合自首要件，依刑法規定得減輕其刑。

合議庭表示，本案情節及所有量刑基礎，認陳男行為極端惡劣，泯滅人性，本應量處極刑，使其與社會永久隔離，惟審酌其自首供出犯罪經過及棄屍地點，並帶同警方尋獲屍塊，使原無積極證據之警方得以明確偵辦。

高院指出，陳男因自首而取得有利之量刑因子，就屬極刑之罪，量刑上未可忽視而不予斟酌仍處以與原審相同之極刑，乃依刑法減輕其刑後量處無期徒刑，是根據證據認定事實、適用法律所為之審判。

(中時 )