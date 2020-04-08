日前國內傳出多起居家檢疫者外出開趴，或是揪友人到家狂歡的消息，中央流行疫情指揮中心為避免類似狀況再度發生，今天表示未來只要違反居家檢疫規定者，與訪客有近距離接觸或是群聚活動者，將會依照傳染病防治法開罰三十萬元。

指揮中心發言人莊人祥表示，近期正在更改居家檢疫通知書的內文，未來只要有不當拜訪，從事開趴活動等情事都會予以加強規範，只要在居家檢疫期間，與人近距離接觸者，或是有群聚活動者，都會依照傳染病防治法第38、58條開罰30萬元，呼籲民眾勿以身試法。

(中時 )