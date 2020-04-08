居家檢疫者接觸訪客、開趴 指揮中心：重罰30萬 15:372020/04/08 中時 陳人齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 居家檢疫者的規範更嚴格，違反者開罰30萬。（摘自中時電子報） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日前國內傳出多起居家檢疫者外出開趴，或是揪友人到家狂歡的消息，中央流行疫情指揮中心為避免類似狀況再度發生，今天表示未來只要違反居家檢疫規定者，與訪客有近距離接觸或是群聚活動者，將會依照傳染病防治法開罰三十萬元。 指揮中心發言人莊人祥表示，近期正在更改居家檢疫通知書的內文，未來只要有不當拜訪，從事開趴活動等情事都會予以加強規範，只要在居家檢疫期間，與人近距離接觸者，或是有群聚活動者，都會依照傳染病防治法第38、58條開罰30萬元，呼籲民眾勿以身試法。 新增3確診 2例境外 1例本土感染源不明 清明節發病 (中時 ) #違反 #居家檢疫規定 #指揮中心 #開趴 #未來 也許您會感興趣 推薦閱讀 指揮中心搭公車須戴口罩 中市配合實施 12:042020/04/04 生活 指揮中心發布國家級警報 籲民眾勿前往墾丁等景點 11:462020/04/04 生活 人潮爆恐破口 屏縣恆春成立防疫緊急指揮中心 縣長親坐鎮 14:472020/04/04 生活 花蓮東大門夜市爆人潮 指揮中心發警訊 15:032020/04/04 社會 不明原因腹瀉 指揮中心：納入通報條件 15:112020/04/04 生活 連假遊熱門景點 祭居家辦公或自主管理 動作比政院快 企業防疫超車 01:202020/04/06 政治要聞 沒想到陳時中沒想到 04:102020/04/06 時論廣場 政府這件事...他看出盲點：和指揮中心背道而馳 09:432020/04/08 政治 防景點再湧人潮 擬分3級管制 09:572020/04/08 生活 台商違反居家檢疫規定想出境遭攔 檢依妨害公務起訴 11:302020/04/08 社會 生活熱門新聞 大陸冷氣團下周報到 吳德榮：低溫11度 - 生活 感染源不明的案379也住高級社區？ 指揮中心這樣回 - 生活 確診4歲童發燒還上學！ 謝震武怒罵父母這句 - 生活 全球最安全國家竟是它！旁邊都是新冠重災區 - 生活 中研院長解釋 感染新冠病毒死亡過程 曝唯一解法 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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