高雄市長韓國瑜罷免案第二階段連署查對過關，為反制罷韓行動，韓國瑜委任律師葉慶元、高雄市新聞局前局長王淺秋向高等行政法院遞狀聲請停止罷免案。對此，名嘴謝寒冰認為，韓應該當罷韓團體開始第一階段連署就要提訴訟，表明自己立場。他說韓這樣雖然也沒有不對，只是時機點不對。

謝寒冰稍早在直播中表示，韓認為罷免案有問題，提出聲請停止罷免案，謝坦言，韓這時候提訴訟他非常不高興，他說並不是因為韓不能提訴訟，因為這是他的權益，這些團體有權利提罷免，韓也有權利保護自己權益。但他認為韓應該當罷韓團體開始第一階段連署就要提訴訟，表明自己立場，等到第二階段過了才提這東西，就會落人口實。

他說第一時間就要去做，對方提出罷免，連署第一階段就要提起法律訴訟，就要說這些全部無效。謝認為，現在才來搞這些，反而對自己不利，本來因為疫情，罷免聲浪消下去，現在又給人話柄繼續打。

謝寒冰認為，現在也都提了，也沒有不對，這本來就是韓國瑜的權益，只是時機點不對，不該在這時候提。他說若罷免過，代表多數高雄市民不喜歡韓國瑜，若沒過就好好繼續做下去，現在既然已經提了，就讓律師去做這些事。

(中時電子報)