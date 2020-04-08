美國股市周二開高走低，道瓊指數早盤一度大漲900點，尾盤卻遇到賣壓，終場呈現小跌。花旗分析師示警，美股近日出現一波反彈只算場餘震，因為沒有成交量支撐，且疫情發展不確定因素仍在。

外媒報導，花旗全球市場歐洲、中東和非洲股票交易策略主管Jimmy Conway周二接受採訪時表示，在下一波美國企業財報中，可能會出現相當可怕的現金流數字。他認為，在看到企業營利預期向上修正後，股市才能算是迎來「全面反彈」。

Jimmy Conway指出，投資人必須觀察，美股這波反彈背後，是否有大量的交易量或其他驅動因素可以證明其合理性，否則本周股市的上漲只能算是餘震。

他說，市場在經歷史上最糟的季度後，企業財報和科學發展（例如新冠肺炎病毒治療或疫苗）將是推動股市復甦的關鍵，我們認為將看到一些相當可怕的現金流數據，投資人會密切關注企業未來2~3季的生存計畫。

近日華爾街對於美股後市看法兩極，摩根士丹利分析師高喊「是時候進場買股票了」，不過明星經理人Scott Minerd卻認為，在新冠肺炎疫情的衝擊下，美股最壞的情況還沒結束，標普500指數最慘可能下探1500點。

(中時電子報)