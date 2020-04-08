新冠病毒持續在美肆虐，至今確診人數已直逼40萬、12萬死，白宮防疫任務小組先前曾預測這場大流行恐將奪走至多24萬人命，但至今仍為解釋該預測模型是如何演算此一結果。而一周後，美國疾病控制與預防中心主任芮斐德（Robert Redfield）表示，在近期美國人民遵守保持社會距離之下，因這場大流行過世的人數有望比先前白宮預測的來得低。

據美國有線電視新聞網（CNN）報導，根據建立預測疫情模式的聯邦政府衛生官員以及研究員表示，疫情結束後實際的數據可能比一周前由白宮防疫小組所公布的預測來得高或低些。

一名接近防疫小組的消息來源透露，最終的因疫情的死亡人數可能比先前預測「10萬至24萬」來得低，並表示其中一項關鍵因素為先前的大規模預測有一項關鍵假定，也就是白宮防疫小組內部討論中曾指出只有50%的民眾願意遵守政府保持社會距離的嚴格要求，這項評估並未廣為流傳。不過美公共衛生局長亞當斯（Jerome Adams）在本周內數次訪談中表示，將近9成的美國人其實是有遵守政府要求的。

而芮斐德也在接受地方電台專訪時表示，「這項預測模型是在僅有50%的人民願意遵守政府建議的。事實上，我們已見到大部分的美國公眾打從內心遵守保持社會距離的原則，我認為這就是為什麼你將見到最終的確診數據將會非常、非常、非常、非常地低於先前我們所預測」。

此外，白宮疫情小組發言人表示，芮斐德是參考了健康指標和評估研究所（Institute for Health Metrics and Evaluation）的修訂資料，且白宮疫情小組專員比克斯（Deborah Birx）是基於結合數個預測模型後，才預測出「10萬至24萬」此數據。

不過公衛專家也警告，沒有人如同預測未來的水晶球一樣，有能力百分百預測大流行中精確死亡人數；此外，專家也警告即使數據變動，現在仍不是放緩保持社會距離要求的時候。

(中時電子報)