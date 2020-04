台灣寬頻(TBC)8日宣布,即日起,HBO GO線上影音服務將在台灣正式推出,TBC台灣寬頻通訊將搶先讓用戶第一批能夠隨時隨地下載和串流播放業界頂尖影音節目,包括《西方極樂園》、《冰與火之歌:權力遊戲》和《通靈少女》等影集。

TBC表示,用戶從手機應用程式商店下載HBO GO App,選擇HBO GO升級計劃並登入後,就可無限制地透過網路觀賞和下載數千小時的熱門娛樂影音節目,其中包括最新的好萊塢首映電影、HBO和CINEMAX的獨家原創內容,以及亞洲原創影集和熱門兒童節目。

為慶祝TBC在台推出HBO GO,TBC的有線電視用戶優惠價每月99元或一年999元,而TBC的豪華電影套餐、HBO套餐或豪樂組的數位用戶,可再享特惠價,一年799元。

TBC旗下系統台的用戶,可透過TBC官網訂閱,或者可到各門市或撥24小時服務專線洽詢。

除了像《西方極樂園》(第3季於3月16日與美國同步首播,並可以在HBO GO上觀看)等HBO全球熱門影集外,用戶還可收看廣受好評以及獲獎的HBO Asia原創大製作。WarnerMedia近年在台灣挹注了相當大的資源投資拍攝台灣原創作品,包括《通靈少女》第一季與第二季,以及《我們與惡的距離》(THE WORLD BETWEEN US),而其他台灣作品包括《戒指流浪記》(ADVENTURE OF THE RING)和《獵夢特工》(DREAM RAIDERS),則預計於2020年在HBO和HBO GO上首播

TBC表示,HBO GO擁有豐富的影音資源,收錄了屢獲殊榮的電影和金獎電視劇集,這些獎項包括奧斯卡、金球獎和艾美獎,同時還有年輕觀眾喜歡的節目,例如卡通頻道(Cartoon Network)的《熊熊遇見你》(WE BARE BEARS)、《探險活寶》(ADVENTURE TIME),和《飛天小女警》(THE POWERPUFF GIRLS)。HBO GO上提供高畫質和極佳的視聽饗宴,並且提供中英文兩種語言字幕可供切換。

HBO GO還提供直播功能,觀眾可以隨時利用網路收看HBO和CINEMAX頻道直播。每個HBO GO帳戶可以註冊五個設備,同時間最多可以有兩個設備收看,並且支援AirPlay和Chromecast。此外,利用HBO GO的下載功能,用戶就能將喜愛的影集與電影下載到行動裝置上,離線觀賞。

TBC執行長陳振(王民)表示,隨著大眾的收視行為從固定坐在客廳看電視,轉變成利用行動裝置收看,尤其是在出門在外時,因此對於線上影音有額外的需求。TBC成為台灣第一家與華納媒體WarnerMedia合作推出HBO GO的有線電視業者,這代表了TBC在影音產業的新的里程碑。他強調,HBO GO能為TBC用戶增加更多價值,HBO GO『行動電影院』能夠隨時隨地提供TBC客戶好萊塢和HBO原創作品的精華。

華納媒體娛樂網負責HBO和HBO GO在台營運,華納媒體娛樂網東南亞/太平洋/大中華地區總經理施凱文(Clement Schwebig)表示,TBC的用戶將會是第一批能夠體驗到這項服務的觀眾。HBO GO匯聚了眾多好萊塢強檔鉅作與廣受好評的金獎影集,還包括像是《通靈少女》及《我們與惡的距離》這些台灣原創作品。HBO GO是業界頂尖的串流服務,非常期待未來能與更多台灣的夥伴合作,將優質產品帶給更多觀眾。

