由於新冠肺炎疫情使得廠房停擺，電動車大廠特斯拉（Tesla）決定所有員工自下周一開始減薪，直到第2季結束，減薪幅度最高達三成。此外，到5月4日重啟產線之前，特斯拉已暫時解僱時薪人員，盼減少人事成本。

特斯拉位在加州佛利蒙（Fremont）組裝廠生產線已暫停運作。

根據CNBC取得員工文件，特斯拉北美人力資源主管渥克曼（Valerie Workman）7日（周二）晚間透過電子郵件向員工宣布，公司將維持最小的必要營運規模，在沒有其他重大變數情況下，預計美國廠房5月4日恢復正常生產。

渥克曼指出，公司接下來將執行成本管控計畫，希望員工共體時艱，一起度過艱難時期。員工薪資自下周一（4月13日）起暫時調降，在美國的部分，副總裁等級以上的員工減薪30％，主管級以上減薪20％，全體員工減薪10％。

至於美國以外地區的員工也將實施類似減薪計畫，但細節由各地團隊依照當地法律與工會規範進行。

渥克曼強調，減薪措施實施至第二季結束。

(工商 )